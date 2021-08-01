Pakistan: Daha fazla Afgan mülteci alacak kapasitesitemiz yok

Pakistan hükümeti, artık maksimum sınırına ulaştığını ve daha fazla Afgan mülteciyi kabul edemeyeceğini bildirdi.

Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr Muhid Yusuf Pazar günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'dan daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmanın yükünü kaldıramayacağını söyledi. Yusuf, Afganistan'daki durum hakkında ABD'li yetkilierle görüşmek üzere ABD'yi ziyaret ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi Temmuz ayının başlarında, mülteci kimliği altında ülkelerine girmeye çalışan "kötü niyetli kişiler" olduğunu iddia etmişti.

Washington'da düzenlediği basın toplantısında Yusuf, "Afganistan'da mülteciler için güvenli bölgeler oluşturulmalı. Ne yazık ki, Afgan toprağı geçmişte Pakistan'a karşı faaliyetler için kullanıldı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD askerlerinin Eylül ayına kadar Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıklamasından bu yana, Afganistan'da Taliban'la Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir rapor, sivil kayıpların geçen yıla göre yüzde 47 arttığını iddia etti. Şu anda, Taliban'ın ülkenin 426 bölgesinden 212'sinin tamamen kontrol ettiği, hükümetinse 111 bölgeden sorumlu olduğu bildiriliyor.

Pakistan: Üç milyon Afganistan vatandaşına ev sahipliği yapıyoruz

Artan şiddet ve güvenlik endişeleri nedeniyle, daha fazla Afganistan vatandaşının ülkelerinden kaçmaya ve Pakistan'a yerleşmeye çalıştığı bildiriliyor.

Pakistan hükümetine göre, ülke üç milyondan fazla Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların yarısı kayıt dışı.

İki ülke 2,640 km'lik bir sınırı paylaşıyor.

Bu arada Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistanlı savaşçıların Taliban'a yardım etmek için Afganistan'a geçtiği iddialarını yalanladı. Han, "Pakistan, Taliban'ı Afganistan'daki çatışmayı sona erdirmek için ABD ile müzakere etmeye zorladı" dedi.