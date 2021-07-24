Pakistan, Afgan sınırına asker yığınağına başladı

Pakistan'ın günlük gazetesi Dawn'ın haberine göre Pakistan, ordu personelini Afganistan sınırı boyunca ileri bir konuma yerleştirdi.

Bu haftanın başlarında Taliban, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran da dahil olmak üzere Afganistan'ın sınır bölgelerinin yaklaşık yüzde 90'ını kontrol ettiğini duyurdu. Afgan güçleri şu anda Pakistan sınırındaki tüm Spin Boldak bölgesini geri almak için cihatçı grupla yoğun bir mücadele içinde.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmet, ülkenin askerlerinin ve paramiliter güçlerinin pozisyonlarını değiştirdiğini söyledi. Ahmet, "[Afganistan'daki] mevcut değişken durum, sınır boyunca düzenli askeri birliklerin konuşlandırılmasını gerektiriyor" dedi.

Bakan Dawn'a, sınıra yapılan yığınağın Afganistan'dan gelen mülteci akını ve militanların Pakistan'a girişini kontrol altına almayı garanti ettiğini söyledi.

Yetkili, yasadışı geçişler ve kaçakçılık da dahil olmak üzere düzenli sorunlarla başa çıkmak için paramiliter birliklerin konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Pakistan Ordusu sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar da paramiliter güçlerin değiştirilmesinin çatışmanın Pakistan'a sıçramasını önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

Haziran ayının başlarında, ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin bu yıl 31 Ağustos'a kadar güçlerini Afganistan'dan çekeceğini söyledi.