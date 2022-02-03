Yunanistan’dan cevap: Adil bir göç politikası uyguluyoruz, Erdoğan'ın açıklamaları propaganda

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın “göçmenlerin denizde ve sınırlarında ölümüne yol açtığı” açıklamasının ardından konuştu. Oikonomou, "Mültecilerin araçsallaştırılması konusunda Türkiye'nin çok büyük sorumlulukları var" dedi.
'Propaganda ve yalan suçlamalar'
Sputnik’te yer alan habere göre, sözcü "Ülkemiz, Evros ve Ege'deki insanları kurtararak hukukun üstünlüğüne ve insanlığa saygı duyduğunu, katı ama adil bir göç politikası izlediğini kanıtlamıştır" diyerek Erdoğan'ın açıklamalarını ”propaganda ve yalan suçlamalar” olarak nitelendirdi.
Erdoğan, Yunanistan'ın göçmenlere ilişkin politikalarını eleştirerek şunları söylemişti: