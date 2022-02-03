Yunanistan’dan cevap: Adil bir göç politikası uyguluyoruz, Erdoğan'ın açıklamaları propaganda

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın “göçmenlerin denizde ve sınırlarında ölümüne yol açtığı” açıklamasının ardından konuştu. Oikonomou, "Mültecilerin araçsallaştırılması konusunda Türkiye'nin çok büyük sorumlulukları var" dedi.

'Propaganda ve yalan suçlamalar'

Sputnik’te yer alan habere göre, sözcü "Ülkemiz, Evros ve Ege'deki insanları kurtararak hukukun üstünlüğüne ve insanlığa saygı duyduğunu, katı ama adil bir göç politikası izlediğini kanıtlamıştır" diyerek Erdoğan'ın açıklamalarını ”propaganda ve yalan suçlamalar” olarak nitelendirdi.

Erdoğan, Yunanistan'ın göçmenlere ilişkin politikalarını eleştirerek şunları söylemişti:

"12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta botlarda şişlenerek biliyorsunuz batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Şişlenmek suretiyle bu botların batırılması ve buralarda insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır ve bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum."