Yunanistan'dan Süleyman Soylu'ya 'donarak ölme' yanıtı

Yunanistan sınırında 19 göçmenin donarak ölmesi konusunda Atina'yı suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt geldi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mittarakis, suçlamayı 'asılsız' olarak niteledi.

BBC Türkçe'nin Atina muhabiri Stelyo Berberakis'in aktardığına göre, Mittarakis konuyla ilgili yazılı açıklamasında göçmenlerin sınır bölgesinde ölmelerini 'trajedi' olarak nitelendirdi. Soylu'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja atıfta bulunan Mittarakis, "Bu trajik olay meslektaşım Sayın Süleyman Soylu tarafından propaganda amaçlı yayımlanmış olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Mittarakis, söz konusu göçmenlerin Yunan sınırına ulaştıklarına ya da Yunan unsurları tarafından Türkiye'ye geri itildiklerine dair hiçbir delil olmadığını belirterek, "Türkiye'nin Yunanistan'ı suçlamak yerine göçmenlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu tehlikeli yolculukları önlemek için çalışması gerektiğini" söyledi.

Soylu, dün yaptığı açıklamada Yunanistan tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak öldüğünü duyurmuştu. Yunan sınır birlikleri için "Mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullanan Soylu, donarak ölen göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarılmış halde bulunduğunu belirtmişti.

Edirne Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, ölen göçmen sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.