Yunanistan'daki tren faciası sonrası kamu emekçileri greve çıkıyor

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren faciasında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri ve eylemler devam ediyor.

Eylemciler, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı önünde, kazada hayatını kaybedenler için 57 siyah sandalye sıraladı.

Sandalyelere birer kırmızı karanfil bırakan eylemciler sorumluların da bulunmasını istedi.

Pire'de bir araya gelen öğrenciler de sloganlar eşliğinde anma yürüyüşü yaptı.

Kazada hayatını kaybedenlerin çoğunun üniversite öğrencisi olması nedeniyle, ailelerin genellikle çocuklarına söylediği "Varınca mesaj gönder" sözü de sembolik olarak eylemde kullanılan sloganlar arasında yer aldı.

Kamu emekçileri 'özelleştirme politikalarına son' demek için greve çıkıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için planladığı iş bırakma eylemini tren faciasından sonra 24 saatlik greve dönüştürme kararı aldı.

ADEDY'den yapılan açıklamada bu grevle özelleştirme politikalarına son verilmesi ve tren kazasındaki gerçek sorumluların bulunması taleplerinin dile getirileceği bildirildi.

Yunanistan'da demiryolları çalışanları da Perşembe başlattıkları grevi 8 Mart Çarşamba da dahil olacak şekilde uzatma kararı aldı.