Yunanistan Komünist Gençliği'nden tren faciasında yaşamını yitirenler için eylem

Yunanistan'ın Larisa kentine 26 kilometre mesafedeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için ülke gençliği Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) üyeleri ve öğrenci grupları, başkent Atina'da parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanarak tren faciasında yaşamını yitirenleri andı.

Faciada yaşamını yitiren yolculardan çoğunluğunu haftasonu tatilinden dönen üniversite öğrencileri oluşturuyordu.

KNE üyeleri yaşamını yitirenler için mum yaktı ve yere koydukları çantalarını bir araya getirerek sembolik olarak "unutmuyorum" yazdılar. Eylemde şimdiye kadar faciada yaşamını yitirdiği belirlenen 57 kişi için havaya 57 fener bırakıldı.

Demiryolları çalışanlarının güvenlik sorunlarına yol açan altyapı eksikliklerine dikkati çekmek amacıyla perşembe başlattıkları grevse sürüyor.