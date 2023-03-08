Yunanistan'da tren kazası sonrası genel grev: Hayat durma noktasına geldi

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından işçiler Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla genel greve gitti.

Grevdeki demiryolu işçilerinin eylemine bugün doktorlar, öğretmenler, otobüs şoförleri, feribot çalışanları ve daha birçok sektörden on binlerce işçi katıldı. Protestolara öğrenciler de destek verdi. Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi.

Ülkede demiryolu işletmesinin altı yıl önce özelleştirilmesine tepki gösterenler Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok şehirde meydanları doldurdu.

Başkentte komünist şair Yannis Ritsos'un "Ölü çocuklar evlerinden asla ayrılmaz" dizeleriyle yürüyen emekçiler Sintagma Meydanı'nda toplandı. Faciada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

PAME sekretaryası üyesi Nikos Mavrokefalos yaptığı konuşmada "Öfkeyle mücadele ediyoruz... Sessizliğe düşmemek için, Tempe'deki suçun üstü örtülmesin diye... Kâr odaklı canice politikalara karşı insanların hayatlarını korumak için mücadele ediyoruz" dedi.

Faciadan, demiryollarının özelleştirilmesinin altında imzası bulunan tüm hükümetleri sorumlu tutan açıklamada genel grevin talepleri bir kez daha sıralandı:

Yolcuların güvenliğini ve işçilerin haklarını sermaye çevrelerinin kârlılığına adayan politikalara karşı tüm toplu taşıma araçlarında modern, güvenli, ucuz ulaşım;

Ulaştırma sektörü emekçilerine istikrarlı iş ve modern haklar;

Ulaşımda altyapı, araç ve güvenlik sistemlerinin modernizasyonu;

Tüm işyerlerinde iş güvenliği ve sağlığı için önlemler

Atina

Selanik