Yunanistan 'yeni facialara' karşı genel greve gidiyor: 'Bir bakanın istifası ile kurtulamazlar'

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından protestolar devam ediyor. Ülkede demiryolu işletmesinin altı yıl önce özelleştirilmesine gösterilen tepkiler, Ulaştırma Bakanı Karamanlis'in istifasının ardından da durmadı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) 8 Mart'ta on binlerce emekçinin katılacağı genel grev için çağrıda bulundu. Sendikalara ve federasyonlara yapılan çağrıda "öfkeyi mücadeleye çevirmek için trenlerde yaşanan cinayete ses olun" ifadelerine yer verildi.

'Sahte gözyaşlarının arkasına gizlenmezler'

Faciada sorumlunun hem Yeni Demokrasi iktidarı hem de demiryollarının özelleştirilmesi altında imzası bulunan diğer hükümetler olduğunun altını çizen açıklamada "Sahte gözyaşlarının arkasına gizlenmezler. Bir bakanın istifası ile sorumluluklarından kurtulamazlar" denildi.

Otobüs hatlarından hava ulaşımı gibi birçok alanda "kâr odaklı" hareket edildiğini belirten açıklamada yeni can kayıplarının yaşanmaması için tüm sektörler genel greve davet edildi.

Öğrenci sendikalarının da destek vereceği genel grevin talepleri şöyle sıralandı: