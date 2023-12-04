Yunanistan'da SYRIZA'dan ayrılanlar yeni meclis grubu kurdu

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) ayrılan 11 milletvekili yeni meclis grubu kurdu. SYRIZA'dan istifa eden 11 milletvekili düzenledikleri etkinlikte kurdukları yeni meclis grubunun "Yeni Sol (NAR)" ismini alacağını bildirdi.

Aralarında SYRIZA döneminde bakanlık yapmış isimlerin de bulunduğu 11 milletvekili, amaçlarının "SYRIZA'ya değil, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ne muhalefet etmek" olduğunu belirtti.

Partiden 23 Kasım'da ayrılan Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis, Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat ile partiden Kasım başında ayrılan milletvekilleri Öklid (Efklidis) Çakalatos, Peti Perka meclisteki çalışmalarını bundan sonra "Yeni Sol" çatısı altında sürdürecek.

Böylece, Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde 300 sandalyelik mecliste 47 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan SYRIZA'nın, meclisteki sandalye sayısı 36'ya düşmüştü.

Yunanistan’da 2015’te iktidara geldiğinde komünistler dışında hemen her kesimin “umut” diye lanse ettiği, Türkiye’de de pek çoklarının “rüzgarına kapıldığı” SYRIZA’da dağılma Eylül ayında partinin yeni başkanı olarak ABD'den gelen eski Goldman Sachs yöneticisi, armatör ve Biden destekçisi Stefanos Kasselakis'in seçilmesinden kısa süre sonra başlamıştı.