Yunanistan'da son 20 yılda sel felaketlerinde 132 kişi yaşamını yitirdi

Atina Ulusal Gözlemevi'nin hava durumu servisi Meteo'ya göre 2000 ve 2020 yılları arasında Yunanistan'da 380'den fazla sel kaydedildi.

Kathimerini'nin aktardığı verilere göre söz konıusu sellerde 132 kişi yaşamını yitirirken ölünlerin 38 Attika'da meydana geldi.

Meteo, Attika'nın kentleşmiş ve yerleşik ortamının özellikle yoğun yağışlardan kaynaklanan sellere karşı savunmasız olduğunu belirtti.

73 sel Atina, Pire ve banliyölerde kaydedilirken, 27 sel Doğu Attika'daki alanları etkiledi.

Kasım 2017'de Mandra'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği sel, bu 20 yıllık sürenin en ağır seliydi.

Geçtiğimiz hafta Atina'da meydana gelen selin ardından Yunanistan'ın en etkin işçi sınıfı sendikası Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) işçilerin hayatlarını korumak için bir dizi önlem alınmasını talep etmişti. PAME'nin talepleri şöyleydi: