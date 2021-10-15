Atina'yı sel bastı: Evler su altında kaldı, yollar kapandı

Yunanistan'da Korfu adasında şiddetli fırtınalar ve Atina'da yağışlar ciddi aksamalara yol açarken evler, okullar, ve yolları su bastı. Yağışlar nedeniyle binlerce sürücünün yanı sıra otobüs yolcuları saatlerce mahsur kaldı.

Atina'da Poseidonos, Konstantinoupoleos ve Kifissias caddeleri ve Hamosternas ve Petrou Ralli caddeleri gibi ana yol arterlerinde ve Elefsina, Markopoulo ve Glyka Nera bölgedelerindeki ana arterlerde ciddi trafik kesintileri oldu.

Kifissia-Pire Metro Hattı su birikmesi nedeniyle ikiye bölündü ve dün Tavros'tan Pire'ye ve Omonia'dan Kifissia'ya sadece öğle saatlerinde hizmet verdi. Tramvay ve otobüs seferlerinde de aksaklıklar yaşandı.

Kallithea ve Pangrati gibi yoğun nüfuslu bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Bugün Ballos'un şiddetli yağmur ve fırtınaların devam etmesi bekleniyor.

PAME: Sel sırasında açık havada çalışma yasaklansın!

Yunanistan'ın en etkin işçi sınıfı sendikası Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) işçilerin hayatlarını korumak için şimdiden önlem alınmasını talep etti. PAME'nin talepleri şöyle:

Aşırı hava koşulları olduğunda açık havada çalışmanın yasaklanması ve yetkili devlet organları tarafından uygulamanın sıkı kontrolü

Gerekli olduğu sürece çalışanların gelirlerinin tam kapsamı (657 nolu kanun)

Özellikle yangından etkilenen bölgelerde gerekli tüm sel önleyici, korozyon önleyici projelerin derhal hayata geçirilmesi