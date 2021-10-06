Yunanistan Komünist Partisi'nden Fransa ile askeri anlaşmaya tepki

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile imzaladığı kapsamlı askeri işbirliği anlaşması yarın Yunanistan Parlamentosu'nun onayına sunulacak.

Yarınki oylama öncesinde dün parlamentonun Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan görüşmede konuşan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komite üyesi ve milletvekili Yorgos Marinos anlaşmanın halkın değil Yunan burjuvazisinin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Marinos sözkonusu anlaşmayla Yunanistan'ın Fransa, NATO ve AB'nin emperyalist planlarına daha derinden dahil edileceğini dile getirdi.

Yunan askerleri Afrika'ya mı gönderilecek?

"Yunanistan ile Fransa arasında savunma ve güvenlik işbirliği için stratejik ortaklık" adını taşıyan anlaşmada iki ülke arasındaki "ortak çıkar alanları" olarak Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar sıralanıyor. KKE anlaşmada özellikle Afrika'ya yapılan atfın Fransa'nın Mali'deki emperyalist işgaline Yunan askerlerinin katılmasının bir işareti olduğunu dile getiriyor.

Marinos anlaşmanın ülkenin savunmasına ya da halkın çıkarlarına değil tam tersine Yunanistan burjuvazisinin Türkiye burjuvazisi ile karşı karşıya gelişindeki genel hedeflerine hizmet ettiğini ve bu anlaşmayla Yunanistan'ın Fransa, NATO ve AB'nin emperyalist planlarına daha da fazla dahil edeceğini belirtti. Marinos, Yeni Demokrasi hükümetinin bunu "ulusal ve tarihi" bir anlaşma diye lanse etmeye çalışmasını kınadı.

Denizaltı ihalesi elinden alınan Fransa'ya telafi

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Pasifik'te Çin'e karşı ABD-İngiltere-Avustralya'nın kurduğu yeni paktla Avustralya'ya nükleer denizaltı satışından olan Fransa'nın bu anlaşmayı bir "telafi" gibi gördüğünü ifade eden Marinos, Fransa'nın Ortadoğu ve Afrika'daki askeri varlığına da dikkat çekti.

Yunanistan-Fransa askeri anlaşmasının halkların katili NATO'yu "Avrupa barışının kurucusu" diye nitelediğini belirten Marinos, anlaşmayla Fransız askeri güçlerinin Yunanistan'daki ABD ve NATO güçlerine ek olarak ülkeye gelmesinin de önünün açıldığını dile getirdi. Marinos anlaşmanın ayrıca "Avrupa ordusu"nun yaratılması tartışmasını da gündeme getirdiğini bildirdi.

Anlaşmanın 2. maddesini "Türkiye'nin provokasyonları"na karşı bir güvence olarak sunan hükümete de tepki gösteren Marinos, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail ile yapılan benzer anlaşmaların emperyalist planlara Yunanistan'ı daha fazla dahil ettiğinin ve Türkiye ile rekabeti körüklediğinin pratikte kanıtlandığını söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Sahel bölgelerinde Fransız kapitalizmini bir dünya gücü olarak sürdürmek için rekabet edip pazarlık yaptığını dile getiren Marinos, sözkonusu anlaşmanın da "Fransız burjuvazisine Türkiye ile Avrupa-Atlantik koalisyon pazarına daha iyi bir konumdan katılması için araçları sağladığını" dile getirdi.

SYRIZA'nın itirazları ikiyüzlüce

Hükümeti döneminde Afganistan'a asker göndermeye devam eden SYRIZA'nın anlaşmaya karşı itirazlarınınsa ikiyüzlüce olduğunu ifade eden Marinos, SYRIZA'nın anlaşmayı "stratejik olarak doğru" bularak hükümetin sorumluluğunu akladığını ve emperyalist anlaşmaların barış ve güvenlik getirebileceğine ilişkin kafa karışıklığı yarattığını söyledi.

KKE Yunanistan-Fransa askeri anlaşmasının SYRIZA hükümeti döneminde başlatılan ve Yeni Demokrasi hükümetince 2020'de imzalanan ülkedeki ABD askeri üslerine ilişkin anlaşmayla el ele gittiğini vurgulayarak iki anlaşmaya karşı mücadele kampanyası örgütlüyor.

Marinos iki anlaşmanın da ülkeyi emperyalist bir karakol haline getirerek Yunanistan halkına karşı daha büyük tehlikelere yol açacağını dile getirdi.

Marinos Yunanistan Komünist Partisi'nin halkı hükümetin ülkeyi emperyalist planlara dahil etmesine karşı gelmeye ve ülkedeki tüm NATO üslerinin sökülüp atılması için NATO ile AB'ya karşı mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırdığını söyledi.