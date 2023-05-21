Yunanistan'da seçimlerin ilk sonuçları: Miçotakis'in partisi önde

Yunanistan'da bugün yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oyların yüzde 41'inden fazlasını aldı. Yunanistan Komünist Partisi'nin oy oranı yüzde 7'ye yaklaştı.

Haber Merkezi

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisi'nin oy oranı yüzde 41'i geçti.

Sandıkların yüzde 37,49 oranında açıldığı sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.

İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12,4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6,86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,52 ile sıralandı. (AA)

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