Yunanistan'da seçimlerin ilk sonuçları: Miçotakis'in partisi önde

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisi'nin oy oranı yüzde 41'i geçti.

Sandıkların yüzde 37,49 oranında açıldığı sonuçlara göre, ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yaklaşık yüzde 20 oyla ikinci sırayı aldı.

İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL İttifakı yüzde 12,4, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6,86 ve Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,52 ile sıralandı. (AA)