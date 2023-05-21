TKP'den YKP'ye seçim mesajı: 'Komünist vekiller meclise, oylar Yunanistan Komünist Partisi'ne!'

Türkiye Komünist Partisi, Yunanistan'da bugün gerçekleşen genel seçimler vesilesiyle Yunanistan Komünist Partisi'ne (YKP) bir mesaj gönderdi.

Mesajda, YKP'ye başarı dilekleri iletilerek, "Komünist vekiller meclise, oylar Yunanistan Komünist Partisi'ne!" denildi.

Mesaj şöyle:

"Değerli yoldaşlar,

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak parlamento seçimlerinde tüm Yunanistan Komünist Partisi milletvekili adaylarına başarılar diliyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftalar boyunca, dostlarımızın ve yoldaşlarımızın emekçi halkın taleplerinin mecliste temsil edilmesi için büyük bir çaba gösterdiğini yakından izledik. Yoldaşlarınız olarak bu emeğe olan güvenimiz ve inancımız tamdır. YKP'nin sokakta, okulda, iş yerlerinde, mecliste, programı ve sözü nettir: Sömürü bitecek, patronların iktidarı son bulacak!

Komünist vekiller meclise, oylar Yunanistan Komünist Partisi'ne!"