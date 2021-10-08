Yunanistan'da restoranlar, tiyatrolar ve sinemalar tam kapasite çalışmaya başlıyor

Yunanistan Hükümet kaynaklarına göre, koronavirüs kısıtlamaları kaldırılırken, restoran, tiyatro ve sinemaların cumartesi gününden itibaren tam kapasite çalışmasına izin verilecek.

Yunanistan menşeli Kathimeri'nin İngilizce servisinin aktardığı habere göre, bu karar yalnızca "Covid'siz olarak belirlenen" yani sadece tam aşılı müşterilere izin verilen mekânlar için geçerli olacak. Karma restoranlar için kuralları netleştirmek için bugün daha sonra yayınlanması beklenen ortak bir bakanlık kararı bekleniyor.

Cumartesi günü yürürlüğe girecek diğer önlemler kapsamında, virüs yükünün yüksek olduğu bölgelerdeki katı kısıtlamaların sona ermesi ve aşılarını yaptıranlar için bar ve kulüplerdeki önlemlerin daha da hafifletilmesi hedefleniyor.

Yunanistan'ın epidemiyolojik haritasında "kırmızıya" dönen bölgelerde uygulanan gece sokağa çıkma yasakları ve müzik yasakları kaldırılıyor. Bu bölgelerde aşılı veya aşısızların sadece maske takması ve sosyal mesafeyi koruması yeterli olacak.