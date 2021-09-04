Yunanistan: Okullarda vakalar yayılmaya başlarsa eğitime ara verilebilir

Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Mina Gaga, Covid-19'in yayılması durumunda okulların kapanabileceğini söyledi.

Yunanistan'da eğitim yılı 13 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

“Çok dikkatli önlemlerle başlıyoruz. Durumun üstüne titreyeceğiz, takip ediyor olacağız. Protokol katı. Salgın olursa okul kapanır. Göreceğiz” diyen Gaga, çok fazla yeni vaka olmayacağına olan güvenini dile getirdi.

Gaga, “Çok sıkı tedbirlerle başlıyoruz. Aşı için güçlü bir tavsiye (12 yaş ve üstü öğrenciler için) var, ancak tavsiye edilmesine rağmen çocukları aşı olmaya zorlamaz” dedi.