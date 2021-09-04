Yunanistan Hükümeti: Aşı olmayan 7 bin sağlık çalışanının uzaklaştırma kararı devam ediyor

Yunanistan Sağlık Bakanı Tanos Plevris, Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 bin 500 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin Covid-19'a karşı aşılanmak için son teslim tarihine uymadıkları için işlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Plevris, milletvekillerine aşılanmadıkları için açığa alınan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde ve 818'inin birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalıştığını söyledi.

Uzaklaştırma alan 500 ambulans hizmet personelinden 400'ü alan ekiplerinden.

Bakan, aşının bitim tarihinden birkaç gün önce Pazartesi günü 400 sağlık çalışanının aşı yaptırılmasının, hükümetin hastane çalışanları için aşıları zorunlu hale getirme kararının etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bir hastane, personel arasında aşılama oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını söyledi.

Önümüzdeki hafta, ilk aşı dozunu alan sağlık çalışanlarının işe dönmelerine izin verecek bir değişikliğin masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi.