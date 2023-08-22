Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor: 18 kişinin cesedine ulaşıldı

Yunanistan'da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu.

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina yakınlarında çıkan orman yangınları rüzgarların etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias tarafından yapılan açıklamada, son 48 saat ve gelecek 48 saatin şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kritik olduğu belirtilerek, gece yarısından bu yana 53 farklı noktada yangın çıktığı aktarıldı.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken; AFP haber ajansı, ormanlık alanda 18 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. (AA)