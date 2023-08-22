Yunanistan'da orman yangını 3. gününde: Alevler Türk köylerine de ulaştı

Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde de devam ediyor. Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaşan yangın nedeniyle ilgili bakan yardımcıları ve yetkililerden oluşan bir heyet bölgeye gidecek.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Rodop'ta çıkan orman yangını Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Susurköy'de bazı evler yangından zarar gördü. Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Ulusal Orman Yangınları Gözlem Biriminin verilerine göre, Dedeağaç'taki yangının ilk iki gününde 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yanmıştı. Henüz söndürülemeyen yangının Dedeağaç'ta üç günde kül ettiği alanın 75 bin dönümü aşacağı tahmin ediliyor.

Yangın söndürme çalışmaları hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle zorlaşıyor.