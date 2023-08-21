Bolu'da bir köyün üç farklı noktasında çıkan yangında sabotaj şüphesi

Bolu'daki bir köyde aynı anda üç farklı noktada yangın çıkmasının ardından jandarma sabotaj şüphesine karşı inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde aynı anda üç farklı noktada çıkan yangının ardından sabotaj şüphesine karşı inceleme başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde saat 16.00 sıralarında Mehmet A.'ya ait samanlık ile köydeki 2 farklı otlukta aynı anda yangın çıktı. Alevleri fark eden yurttaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

3 farklı noktada başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye tarafından müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Jandarma, sabotaj şüphesine karşı inceleme başlattı.

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