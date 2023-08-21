Yangınlar nedeniyle kapatılan İpsala Sınır Kapısı açıldı

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü.

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı.