Yunanistan'da orman yangınları: 1200 çocuk yaz kampından tahliye edildi

Yunanistan'da iki ayrı orman yangını sürüyor.

Atina'nın batısındaki sahil kasabası Loutraki'de, alevler yaz kampına yaklaşınca 1.200 çocuk tahliye edildi.

Bu arada polis, başkentin güneydoğusundaki Kouvaras'ta yangın çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre meteorologlar, bölgesel sıcak hava dalgasının hafifleme belirtisi göstermediğini söylüyor. Yunan Meteoroloji Servisi de daha fazla yangın çıkma riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları, yüzlerce itfaiyeciyi alevlerin yayılmasını kontrol altına almak için mücadele etmek zorunda bıraktı.

Yunan televizyon kanalları, yanan bitki örtüsünden kalın, beyaz bir duman yükselirken, yangının birçok eve ve arabaya da zarar verdiğini gösterdi.

Kouvaras yakınlarındaki Kalyvia köyünde yoğun duman yolları kapattı ve yerel bir manastırdan keşişler tahliye edildi.

Yunanistan son günlerde 40°C ve üzeri sıcaklıklara ulaştı. Ülkenin en popüler turistik yeri olan Atina'daki Akropolis, ziyaretçileri korumak için Cuma ve Cumartesi günlerinin en sıcak saatlerinde kapatıldı.