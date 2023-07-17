Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: Hatay'da bir kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına neden olduğu tespit edilen iki kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir" dedi.

Karabük'te 9-10 Temmuz'da etkili yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen Yenice ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, "mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını" söyledi.

Bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir" diye konuştu.

Hatay Belen'de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını anımsatan Yerlikaya, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Çanakkale'deki yangın: 'Daha da vahim bir noktaya taşındı'

Mersin Gülnar'da köy içerisindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa maalesef orman yangını çıkardığını aktaran Yerlikaya, "Bugün yine Çanakkale'deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı" şeklinde konuştu.

Yerlikaya, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı'da aktif orman yangınlarının bulunduğunu, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yangınları söndürmek için gayret gösterdiğini kaydetti.