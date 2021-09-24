Yunanistan'da motokuryeler kazandı: E-Food'dan geri adım

Türkiye'deki BanaBi'nin de ortağı olduğu Almanya merkezli Delivery Hero'nun Yunanistan'daki yan firması E-Food, motokuryelere dayattığı güvencesiz çalışmada işçilerin eylemi üzerine geri adım attı.

Binlerce motokurye şirketin işten çıkarma tehdidiyle "freelance" çalışmaya zorlaması üzerine Çarşamba günü Atina, Selanik ve birçok kentte gösteriler düzenlemişti. Tüm İşçilerin Militan Cephesi'ne (PAME) bağlı Atina Catering-Turizm-Otel İşçileri Sendikası da bugün 24 saatlik grev ilan etmişti.

E-Food yönetimi dün greve saatler kala geri adım atarak işçilerin taleplerini kabul etti. Şirket mevcut tüm belirli süreli sözleşmeleri devrettiğini, E-Food'un 2 bin 16 çalışanının tamamını önceki haklarını da tanıyarak belirsiz süreli sözleşmelerle işe aldığını duyurdu. Şirket işçilerin taleplerinden biri olan "değerlendirme kriteri"nin de bayilerle işbirliği halinde yeniden biçimlendirileceğini duyurdu.

Şirketin greve saatler kala yaptığı bu duyurunun ardından PAME'den yapılan açıklamada "E-Food Teslimat İşçileri Kazandı" denildi. Açıklamada işçilerin ülke genelindeki büyük eylemlerinin çokuluslu e-platformu dize getirdiği, şirketin tüm belirsiz süreli sözleşmeli işçileri süresiz sözleşmeye geçirmeyi kabul etmesini, aynı zamanda köle ticareti şirketi "Manpower Group" ile işbirliğine de son vermesini sağladığı vurgulandı.

PAME: Grev E-Food'a ve tüm patronlara bir mesaj verecek

Şirketin bu kararı almasına sendikaların birlik ve kararlığı ile işçilerin ve halkın dayanışmasının yol açtığı belirtilen açıklamada "Şirketin insani ya da işçi-yanlısı gibi görünme konusunda herhangi bir girişimi ikiyüzlüdür. 24 saat önce bizi ofislerinin önünde polis kafesleriyle karşılayanlar onlardı" denildi.

Bugünkü 24 saatlik greve kitlesel katılımın, şirketin verdiği sözün uygulanmasını sağlayacağını açıklayan PAME, grevin E-Food'a ve tüm patronlarla hükümete motokuryelerden ve onların sendikalarından yakayı kurtaramayacakları mesajını ileteceğini duyurdu.

Yunanistan Çalışma Bakanı'nın adıyla anılan ve 8 saatlik işgününü ortadan kaldırıp güvencesiz çalışmayı getiren "Hatzidakis Yasası"nın da kağıt üstünde kalacağını vurgulayan PAME "Haklı taleplerimiz karşılanana dek mücadeleyi sürdüreceğiz. E-Food sürücülerinin kavgası tüm işçilerin kavgasıdır" açıklamasını yaptı.

Binlerce motokurye Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok kentte bugün iş bırakarak gösteriler düzenledi: