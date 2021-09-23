Yunanistan'da binlerce motokurye eylemde: Yemek Sepeti işçilerini de unutmadılar

Yunanistan'da gıda dağıtımında çalışan binlerce motokurye Atina, Selanik, Patras, Larissa ve diğer kentlerde güvenceli çalışma koşulları ve kalıcı sözleşme talebiyle eylem yaptı.

Yunanistan'daki motokurye eyleminde işçiler Yemek Sepeti işçilerine selam gönderdiler.

Türkiye'de BanaBi'nin de ortağı olan Almanya merkezli DELIVERY HERO'nun Yunanistan'daki yan kuruluşu E-FOOD, motokuryelerin telefonlarına gönderdiği mesajda, "freelancer" olarak çalışmayı kabul etmemeleri durumunda 3 aylık sözleşmelerinin yenilenmeyerek işten çıkarılacakları tehdidinde bulundu.

Atina'da motokuryelerin eylemi

Bunun üzerine binlerce kurye motorsikletleriyle konvoylar oluşturarak eylem yaptı. Atina'da Çalışma Bakanlığı'na giden işçiler, Selanik, Patras, Larissa ve diğer kentlerde de motosiklet ve bisikletleriyle konvoy oluşturarak eylem yaptılar.

Atina, Selanik ve diğer kentlerdeki Yeme-İçme ve Turizm İşçileri sendikaları E-FOOD'da 24 Eylül Cuma günü 24 saatlik grev çağrısı yaptı.

İşçiler tüm çalışma ve sigorta haklarıyla süresiz ve doğrudan şirket tarafından işe alım talep ediyor. İşçiler ayrıca "değerlendirme" ölçütünün değiştirilmesini, motokuryeliğin ağır ve sağlıksız meslekler kapsamına alınmasını, don, yüksek sıcaklık, fırtına vb.gibi aşırı hava koşullarında teslimat yapılmamasını, dinlenme için hava koşullarına uygun altyapı sağlanmasını talep ediyor.