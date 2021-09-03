17 yaşındaki motokurye kapatılmayan rögar kapağı nedeniyle yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Nenehatun Mahallesi Sokullu Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, motokurye olarak çalışan Muhammet Talha Karabacak, yanları asfaltla kapatılmayan rögar kapağının üzerinden geçerken motosikletinin kontrolünü kaybetti.

DHA'nın haberine göre, devrilen motosiklet, karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki motokurye Karabacak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

'Kapak kazanın ardından kapatıldı'

Kazanın ardından rögar kapağının açık kısımları asfalt ile kapatıldı. Kazaya tanık olan ve Muhammet Talha Karabacak’a ilk müdahaleyi yapan Zafer Güney, "Motosikletli çocuk rögara tekerleği düşürdü ve karşıdan gelen arabanın altına girdi. Rögar kapağı da sabah saatlerinde gelen görevliler, tarafından yarım saat içerisinde kapatıldı" dedi.

Habere göre Muhammet Talha'nın arkadaşı Doğukan Çetin de "Talha, bizim mahalleden arkadaşımızdı. O da kuryeydi, ben de kuryeyim. Yollar zaten bozuk, Talha yukarıdan gelip buradaki çukura giriyormuş. Dengesini kaybettikten sonra arabanın önüne düşüyor. Araba da duramayınca çocuğu altına alıyor. Dün gece bu rögar kapağının çevresi açıktı sabah kapatmışlar" diye konuştu.