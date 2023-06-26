Yunanistan'da Miçotakis'in yeni kabinesi açıklandı

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ardından Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis Başbakanlığındaki kabine üyeleri açıklandı.

Yeni Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in yaptığı açıklamaya göre; eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanlığı'na getirildi.

Yeni Dışişleri Bakanı ise daha önce ulaştırma ve devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Yorgos Yerapetritis oldu. Yeropetritis, Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere çeşitli bakanlıklarda danışman olarak görev yapmasının yanı sıra Yeni Demokrasi'nin parti programının oluşturulmasından sorumlu heyette de bulundu.

Daha önce ABD'de büyükelçilik görevi de yapmış olan Aleksandra Papadopulu ve daha önce adalet bakan yardımcılığı yapmış olan Yorgos Koçiras yeni dışişleri bakan yardımcıları olurken, bir önceki Miçotakis hükümetinde de dışişleri bakan yardımcısı olan Kostas Frangoyannis, görevine devam edecek.

Kabineye yeni eklenen Toplumsal Bütünlük ve Aile Bakanlığı'na ise daha önce bakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olan Sofia Zaharaki atandı.

Yeni kabine üyeleri yarın Cumhurbaşkanlığında yemin ettikten sonra devir teslim töreni ile görevlerine başlayacak. (AA)