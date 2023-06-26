Yunanistan Başbakanı Miçotakis yemin ederek göreve başladı

Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'un önünde yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı. Yeni kabinenin bugün açıklanması bekleniyor.

Seçim iki turda sonuçlandı

21 Mayıs genel seçimlerinde Yeni Demokrasi yüzde 40,8 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı. Yeni Demokrasi ve muhalefetteki SYRIZA ve PASOK partilerinin bir koalisyon hükümeti kurmayı tercih etmemeleri üzerine seçimler tekrarlandı.

Seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi partisi oyların yüzde 40,6'sını alarak, bonus milletvekilleri ile birlikte tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaştı. Ana muhalefet partisi SYRIZA oyların yüzde 17,8ini alarak mecliste 48 koltuk, PASOK ise oyların yüzde 11,9'unu alarak 32 koltuk elde etti.

Yunanistan Komünist Partisi 21 Mayıs’ta elde ettiği yükselişi korudu. YKP 400 bine yakın oy ile oyların yüzde 7,7sini aldı. Bu sonuçla birlikte YKP’nin meclisteki milletvekili sayısı önceki döneme göre yükselerek 20’ye ulaştı.

Tekrarlanan seçimlerde aşırı sağ ve faşist partilerin de oyları yükseldi.