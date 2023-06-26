Yunanistan'da ikinci tur seçimleri tamamlandı: YKP yükselişini korudu

Yunanistan’da genel seçimler 25 Haziran’da tamamlandı. 21 Mayıs genel seçimlerinde Yeni Demokrasi yüzde 40,8 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı. Yeni Demokrasi ve muhalefetteki SYRIZA ve PASOK partilerinin bir koalisyon hükümeti kurmayı tercih etmemeleri üzerine seçimler tekrarlandı.

25 Haziran seçimlerinde 21 Mayıs seçimlerinden farklı olarak, birinci partiye ‘bonus’ milletvekilliği kuralı uygulandı. Bu da birinci gelen Yeni Demokrasi partisinin diğer partilerden milletvekili ‘çalması’ anlamına geliyor.

Seçim sistemindeki değişiklikler ve 21 Mayıs sonuçlarından hareketle seçimlerin Yeni Demokrasi partisi lehine sonuçlanması sürpriz olmamakla birlikte, seçmene yapılan ‘tek başına iktidar olma’ ve ‘istikrar’ baskısı ile seçimin tekrarlanması başka sonuçları da beraberinde getiriyor. Seçime katılımın ve ilginin düşmesi bunlardan biri. Okulların tatil olduğu ve sıcak yaz mevsiminin ortasına denk gelen seçimlere katılım yüzde 61’den yüzde 53’e düştü.

Tekrarlanan seçimlerde daha önemli bir nokta ise aşırı sağ ve faşist partilerin oylarının yükselişi. 21 Mayıs seçimlerinde yüzde 3 barajını aşamayan Zafer Partisi, tekrarlanan seçimlerde 10 milletvekili kazandı. Ayrıca 21 Mayıs seçimlerine katılamayan ve Altın Şafak partisinin kurucularının desteklerini açıkladığı neo nazi Spartalılar Partisi 12 milletvekili ile meclise girdi. Genel olarak merkez sağ ve sosyal demokrasi olmak üzere iki kutbu olan Yunanistan siyasetinde önümüzdeki dönemde başka dengelerin oluşabileceği görülüyor.

Seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi partisi oyların yüzde 40,6'sını alarak, bonus milletvekilleri ile birlikte tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaştı. Ana muhalefet partisi SYRIZA oyların yüzde 17,8ini alarak mecliste 48 koltuk, PASOK ise oyların yüzde 11,9unu alarak 32 koltuk elde etti.

Yunanistan Komünist Partisi 21 Mayıs’ta elde ettiği yükselişi korudu

YKP 400 bine yakın oy ile oyların yüzde 7,7sini aldı. Bu sonuçla birlikte YKP’nin meclisteki milletvekili sayısı önceki döneme göre yükselerek 20’ye ulaştı. Yüzde 100 halk muhalefeti sloganı ile tekrarlanan seçimlere giden ve seçim kampanyası boyunca güçlü bir komünist partinin güçlü bir halk anlamına geleceğini söyleyen YKP, işçi ve emek sömürüsünün yoğun olduğu Atina ve çevresindeki bazı seçim bölgelerinde yüzde 12ye ulaşan oy oranları ile 3. parti oldu.

Genel Sekterer Dimitris Kutsumbas seçim sonuçlarına dair yaptığı açıklamada, 21 Mayıs’ta oylarındaki yükselişin şans eseri değil kalıcı olduğunu ve işyerlerinde, mahallelerde, sağlık, kültür alanlarındaki yükselen mücadelenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kutsumbas konuşmasında, Yeni Demokrasinin tek başına yükselişi ve bunun yanında SYRIZA ve PASOK'un temsil ettiği sosyal demokrasi ve ‘uzlaşı muhalefeti’nin yenilgisinin önümüzdeki süreçte başka sonuçları da olacağını söyledi. Meclisteki aşırı sağ ve faşist yükselişin bu seçimin ayrıca olumsuz bir sonucu olduğunu ekledi. Sosyal demokrasi ve diğer burjuva partilerinden umudunu kesen insanları seçim sonrasından itibaren işçi sınıfı ve halkın karşı karşıya kalacağı yeni halk karşıtı ekonomik politikalar ile birlikte mücadele etmeye davet eden Kutsumbas, ancak örgütlü bir sınıf mücadelesinin bunlara cevap olacağını vurguladı.

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