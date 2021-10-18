Yunanistan'da Kürtlere yönelik saldırılarla ilgili soruşturma

Beş kişiye yönelik kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bir dizi saldırının ardından Yunanistan Polisi ve terörle mücadele birimleri soruşturma başlattığını duyurdu.

İki silahlı saldırıdan ilki 5 Eylül gecesi Pire'de meydana gelmişti. Bu saldırıda Türkiye'den gelen, 21 ve 25 yaşlarındaki iki kardeş yakın mesafeden vurulmuştu.

İkincisi saldırıysa bir ay sonra 7 Ekim'de Anavyssos'ta meydana gelmişti. Türkiye ve Irak'tan gelen, 25-30 yaşları arasında üç genç Airbnb'den kiraladıkları bir evin verandasında otururken kurşunlanmış ve ciddi şekilde yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayan Kürtlerin tamamı, Yunanistan'a siyasi sığınma başvurusunda bulundu.