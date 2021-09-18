Yunanistan Başbakanı: Türkiye göç konusunda kilit bir ortak, onu desteklemek gerek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik herhangi bir yeni göç sorunuyla mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu, Avrupa'nın göçmen meselesini ele alma konusunda ortak bir politika geliştirmediğini söyledi.

Miçotakis, önceki hükümet döneminde yaşanan kotrolsüz göçe atıfla 2015'in tekrarı olmayacağını ifade etti. Reuters'e verdiği söyleşide, "Bu mümkün değil ve bunun olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı almasından sonra ortaya çıkan dramatik olayların yeni bir mülteci krizi korkularını körüklediğine değinen Miçotakis, AB'de kitlesel bir akınla nasıl başa çıkılacağına dair tutarlı bir politikanın hâlâ eksik olduğunu söyledi.

'Erdoğan'la anlaştık, mültecileri ve göçmenleri ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutacak'

“Sığınma konusunda ortak kurallara ihtiyacımız var. İnsanların alışveriş yapması, iltica alışverişi yapması, bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması mantıklı değil, adil bir şekilde ama aynı standartlarda muamele göreceğini bilmeleri gerekiyor ve tabii ki bizim de buna ihtiyacımız var" diyen Yunanistan Başbakanı, "İnsanları geri alabilmeleri için menşe ülkelerle çok net bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a karadan veya denizden gelen göçmenlerin sayısı, AB'nin mali destek karşılığında Türkiye ile akışları durdurmak için bir anlaşma üzerinde anlaşmaya vardığı 2016'dan bu yana genel olarak büyük oranda azaldığına değinen Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok açık bir görüşme yaptım ve potansiyel mültecileri ve göçmenleri ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık" dedi ve Türkiye'yi sorunun çözülmesine yardımcı olmak için desteklemenin AB için "mantıklı" olduğunu söyledi.

Miçotakis ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayı sonlarında telefonda Afganistan'ı üzeine görüşmüştü.