Miçotakis: Göçmenlerin sınırımızı geçmesini engelleyeceğiz, Türkiye'yle çıkarlarımız ortak

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis düzenlediği bir basın toplantısında Afganistan'dan gelebilecek yeni bir göç dalgasını beklemediklerini söyledi.
Miçotakis "Amacımız göçmenleri sınırımıza dahi varmadan engellemek. Bu konuda Türkiye'yle çıkarlarımız ortak." dedi.
Yunanistan Başbakanı, ayrıca insan kaçakçılarını 'ezip parçalayacağına' dair yemin etti.
Yunanistan'ın "aktif bir sınır koruma politikası" edindiğini söyleyen Miçotakis, bu yıl sınırı yasadışı yollarla geçen insanların "büyük oranda azaldığını" söyledi.