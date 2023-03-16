Yunanistan'da genel grev: 'Onların kârları, bizim ölümüz'

Yunanistan'da 1 Mart'ta Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin yük treni ile çarpışması sonucu çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi yaşamını yitirmişti.

Facianın ardından ülkede işçiler özelleştirmeler ve piyasacılık nedeniyle yaşanan bu katliama karşı bir dizi grev ve gösteri düzenledi. 8 Mart'taki grevde on binlerce emekçi ve öğrenci başta Atina ve Selanik olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Yunanistan'da işçiler bugün (16 Mart Perşembe) bir kez daha genel greve çıkıyor.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nden (PAME) yapılan açıklamada "Hayatlarımız bir maliyet değildir, hayatlarımız değerlidir" denildi. PAME'nin açıklamasında "Zamanımıza uygun çağdaş haklarımızın olduğu, hak ettiğimiz hayatı talep ediyoruz, kendimiz ve çocuklarımız için daha iyi bir geleceği istiyoruz" denildi.

Tren faciasının meydana geldiği Tempi kentinde işlenen suçun üstünün örtülmemesini talep etmenin kâr sistemine, onun devletine ve hükümetlerine karşı mücadeleyi güçlendirmek anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada işçilere şu çağrıda bulunuldu:

"Perşembe günkü grev, kanlı trenlerde öldürülenlerin sesinin ülkenin dört bir yanında duyulduğu bir mücadele volkanı olsun! Onların kârları, bizim ölümüz!"