Yunanistan'da düşen kargo uçağında 8 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan’dan kalkan ve Ürdün'e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna’ya ait kargo uçağının düştüğü açıklanmıştı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı, 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sırbistan’ın Niş Havaalanından kalkan uçağın, Yunanistan’ın Limnos Adası yakınlarında arızalandığı ve acil iniş talebinde bulunduğu kaydedildi. Kavala Havaalanına yönlendirilen uçağın havada alev aldıktan sonra yere çakıldığı ve ardı ardına büyük patlamaların yaşandığı belirtildi. Ürdün’e gitmekte olan uçağın 12 tonluk tehlikeli madde ile dolu olduğu açıklanırken, uçağın düşmesi sonucu meydana gelen patlamaların etkisiyle etrafa saçılan tehlikeli gaz nedeniyle itfaiye ve kurtarma ekiplerinin uçağa müdahale edemediği belirtildi. (İHA)