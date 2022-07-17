FT: Ukrayna'dan bankalara 'Rus petrolü' tehdidi

Ukrayna yönetiminin Rus petrolü ticareti yapan şirketlerle çalışan ABD'li ve Avrupalı bankalara uyarıda bulunduğu belirtildi. Ukrayna, bu bankaların Rus petrolü ticareti yapan şirketlerle ilişiğini kesmemesi halinde ülkenin yeniden yapılandırılmasına yer alamayacaklarını söyledi.

Financial Times'ın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Müsteşarı Oleg Ustenko, JP Morgan, HSBC, Citigroup ve Credit Agricole gibi bankaların yöneticilerine yazı gönderdiklerini söyledi. Ustenko, söz konusu bankalardan Rus petrolü ticareti yapan ve nakleden şirketleri finanse etmeyi son vermelerini, Rus petrol ve gaz şirketlerindeki hisselerini satmalarını talep ettiklerini belirtti.

Ustenko, Kiev'in taleplerinin yerine getirilmemesi halinde bu bankalara Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasında yer alma imkanı tanınmayacağını ve uluslararası mahkemelerde dava açılacağını ifade etti.