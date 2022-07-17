Yunanistan'ın kuzeyinde kargo uçağı düştü

Sırbistan'dan kalkış yapan ve Ürdün istikametine giden Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının Yunanistan'ın kuzeyinde düştüğünü açıklandı.
Yunan ERT televizyonunun aktardığına göre, Antonov tipi uçağın pilotları, kazadan önce arıza bildiriminde bulundu ve uçağa Kavala Havalimanı'na acil iniş izni verildi. Fakat uçak, havalimanının 10 deniz mili batısında radardan çıktı.
Uçağın enkazı Paggaio bölgesine bağlı Palaiochori köyü yakınlarında bulundu. ERT'ye konuşan görgü tanıkları, uçağın mısır tarlasına düştüğünü ve bir dizi patlamanın ardından alev aldığını söyledi.
Kazada yaşanan kayıplara dair henüz bir açıklama yapılmadı.