İngiltere: Göçmenleri Ruanda’yla birlikte Türkiye’ye de gönderebiliriz

İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderliği için aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, başbakan olduğu takdirde kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söyledi. Liz Truss milletvekillerine yönelik yaptığı açıklamada, eğer başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağını söyledi.

İngiltere'nin Ruanda planı

İngiltere, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıları 10 bin kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderilmesi ve başvuruları sonuçlanana kadar orada tutulmasını içeren anlaşmayı gerçekleştirmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren ve 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı giriş yapanların Ruanda'ya gönderilmesi ve oraya yerleştirilmesi kararının ardından "uluslararası yükümlülüklerini başka ülkelerin üzerine yıkmakla" eleştirildi.

Truss: Plana Türkiye'yi eklemeyi planlıyorum

İngiltere’de, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson’ın yerine gelmek için yarışan adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olan Liz Truss’ın, özel olarak milletvekillerine, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmanın benzerini yapmak istediğini söyledi.

The Times’ta yer alan habere göre Liz Truss, başbakan olursa göçmenleri sınırdışı etmek için hazırlanan Ruanda planına Türkiye gibi ülkeleri de eklemeye çalışacak.

Muhafazakâr Parti Milletvekili Christopher Chope, Truss'ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına olumlu baktığını aktardı. Truss'a yakın bir kaynak da İngiliz bakanın bu konuda Türkiye'yle müzakereye sıcak baktığını belirtti.

İspanya'dan vazgeçildi, hedef Türkiye

Habere göre, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye'nin göçmenlerin gönderilmesi adına görüşülecek ülkeler arasında yer aldığını yazdı.

Birleşmiş Milletler verilene göre Türkiye, halihazırda yaklaşık 3,8 milyon mülteci ile en çok mülteci ağırlayan ülke olmaya devam ediyor. Bu, dünya çapında sınır ötesi yerlerinden edilmiş tüm insanların yüzde 15'ine tekabül ediyor.