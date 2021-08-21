Yunanistan'da aşısızlar için kısıtlamalar yinelendi

Yunanistan'da daha önceden var olan kısıtlamalar sadece aşısızları kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu, sonbaharda aşısızların aşılıların aksine eğlence mekanlarının (kapalı restoranlar, kafeler, barlar, tiyatrolar ve sinemalar ve ayrıca spor stadyumları) içlerine giremeyecekleri anlamına geliyor.

Hükümet sözcüsü Yiannis Oikonomou Cumartesi günü Skai TV'ye verdiği demeçte ilgili duyuruların Salı günü yapılacağını söyledi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Cumartesi günü ekonomik faaliyetlerin ve sosyal hayatın sonbaharda tekrar askıya alınmayacağını yineledi.

Oikonomou ayrıca, "salgınla işimiz bitmedi, olayları kendi yöntemleriyle yorumlayanların inatçılığının aksine, ısrarcı ve geri adım atmıyor" dedi ve ekledi, “Ya bu insanlar aşılanacak ya da hastalanacaklar. Zaten aşılanmış olanlar da dahil olmak üzere toplumun tamamını tehlikeye atacaklar ve bu adil değil” dedi.

Oikonomou, “Oyları aşı sayısıyla saymıyoruz, insan hayatını sayıyoruz” dedi.