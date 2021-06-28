Gençlere aşı olmaları için 150 avro değerinde bir kart sunulacak

Yunanistan hükümeti, ülkedeki 18-25 aralığındaki gençlere Covid-19'a karşı en az bir doz aşı olmaları için 150 avroluk bir ön ödeme kartı sunacağını açıkladı.

Söz konusu kartın, uçak ve vapur biletleri, otel rezervasyonları, müzik, tiyatro, sinema, müze ve arkeoloji alanı gibi seyahat ve eğlence masraflarını da kapsayacağı belirtildi.

Kartı bugün yapılan kabine toplantısı sonrası duyuran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Bu, sosyal hayatlarını aylarca ötelemek zorunda kalan gençlerimize ödememiz gereken bir borcumuz, bir minnetarlık hediyesi, özellikle önümüzdeki yaz için. Bu, sabırları ve tahammüleri için bir 'teşekkürler' niteliği taşıyor" dedi.

Miçotakis, "Bu aynı zamanda hareket halinde daha fazla olan genç çocukların aşılanması için bir teşvik anlamına geliyor" diye devam etti.

Kartın ülkede Temmuz sonunda erişime açılabileceği belirtildi.