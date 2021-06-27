İstanbul Tabip Odası'ndan aşı karşıtı propaganda yapan 'doktor'a soruşturma

İstanbul Tabip Odası, Üsküdar'daki aşı karşıtı gerici etkinlikte aşı olmama çağrısı yaptığı ve aşı yapan sağlıkçıları "yargılanacaklar" diyerek hedef aldığı belirtilen Dr. Bilgehan Bilge hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada "COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor" denildi.

'Tıp fakültesi mezunu şarlatanlar'

Açıklamada "COVID-19’a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da "Plandemi büyük buluşması" adıyla düzenlediği etkinlikte yapılan konuşmada “Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!" denildiğini hatırlatan İstanbul Tabip Odası, bu konuşmayı yapanın Dr. B.B. olduğuna dair basında iddialar olduğunu bildirdi.

Açıklamada bu iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.