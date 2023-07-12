Yunanistan'da aşırı sıcaklarda işçiler için bakanlıktan önlem yerine tavsiye

Yunanistan Çalışma Bakanlığı, bugünden itibaren Pazar gününe kadar hava sıcaklığının yüksek olduğu 12.00-17.00 saatlerinde, özellikle ağır koşullarda çalışanlar için işlerin yavaşlatılması ya da işçilerin çalıştırılmamasını istedi. Mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma tavsiye edildi.

Öte yandan Yunanistan Komünist Partisi milletvekilleri ülkede beklenen aşırı yüksek hava sıcaklıkları öncesinde Çalışma Bakanlığı'na hangi önlemleri aldığına ilişkin soru önergesi verdi.

YKP milletvekilleri bakanlıktan aşırı sıcaklarda işyerlerinde işçilerin sağlık ve güvenliklerini güvenceye alacak acil önlemlerin alınması istedi.

Soru önergesinde 38 derecenin üzerinde sıcaklıklarda açık havada çalışmanın yasaklanması, kronik hastalıkları olan ve hamile işçilerin ücretli izne çıkarılması, işyerlerinde havalandırmanın ve dinlenme koşullarının uygun hale getirilmesi, ağır çalışmanın durdurulması gibi önlemlerin alınıp alınmadığını sordu.

Bakanlık ise işyerleri için herhangi bir tedbir kararı almak yerine tavsiyede bulunuldu.

Yük hayvanları için karar

Öte yandan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı Hayvanları Koruma Dairesi özellikle yaz tatili sürecinde zor şartlarda çalıştırılan hayvanların korunmasına yönelik genelge yayımladı.

Genelgede, adalarda eşek, katır ve at gibi yük hayvanlarının yüksek hava sıcaklığındaki zor çalışma şartlarına ve yaz aylarında gemilerde yüksek sıcaklıklara tabi tutularak taşınmalarına dikkat çekildi.

Pazar gününe dek yüksek hava sıcaklıklarının beklendiği ülkede, sıcaklığın 35-39 derece olduğu süreçte bu hayvanların 12.00-17.00 saatlerinde, sıcaklığın 39 dereceyi aşması halinde gün boyu çalıştırılmaması istendi.

Özellikle eşek ve katırlar Santorini gibi birçok turistik adada binek hayvanı olarak hizmet veriyor.

Atina'da Cumartesi günü sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre, sıcaklığın başkent Atina'da Perşembe günü 40 derece, Cumartesi günü de 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

"CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Türkiye'de de bekleniyor, tedbir yok

Öte yandan Türkiye'de beklenen aşırı sıcaklara yönelik de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir tedbir açıklamasında bulunulmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların sıcak çarpması için yüksek risk grubunda olduğunu belirterek bu gruptakilerin sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.