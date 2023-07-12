Sağlık Bakanı Koca'dan sıcak çarpması uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilmişti. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, "Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur" ifadesini kullandı.

'Bu gruptakilerin dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz'

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur.

Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz."