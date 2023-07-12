Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor: Uzmanlardan uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

TRT Haber’e konuşan İstanbul Üniversitesi'nden İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, “Küresel süreçlere göre özellikle de Türkiye’yi ilgilendiren basınç merkezleri ve yapıları açısından bakıldığında pazar gününe kadar sıcak hava görülecek” dedi.

Prof. Dr. Gönençgil, geçen yaza benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çekerek "Geçen yaz aylarında özellikle Avrupa'da da sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının hem Avrupa'da hem Türkiye'de bugünden itibaren etkili olmaya başladığını gördük" şeklinde konuştu.

'Batı bölgelerinde ve güney kesimlerde etkili olacak'

Sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinde ve güney kesimlerinde etkili olacağını ifade eden Prof. Dr. Gönençgil, “Kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu” diye uyardı.

Sıcak hava dalgasının birtakım olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, kıyı bölgelerde nemle birlikte daha büyük etkilerin söz konusu olabileceğini söyledi. Bunun da hem günlük yaşamı hem de insanların sağlığını etkileyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Gönençgil bunun, mevsim ya da dönem koşullarının etkisi olduğuna değinerek şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz dönemlere göre farklı olan yaz yağışlarının biraz daha fazla; daha doğrusu zaman zaman ortalamanın üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi arttığı için yağışlar daha fazla düşüyor. Bu da son birkaç gündür gördüğümüz gibi Türkiye’nin belli bölgelerinde afete dönüşecek, zarar verebilecek boyuta geliyor.”

'Pazar gününe kadar etkili sıcaklıklar sürecek'

Prof. Dr. Gönençgil, pazar gününe kadar etkili sıcaklıkların süreceğini de söyledi:

“Hem ortalamalar hem de günlük maksimum sıcaklıklar bazında mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz.”