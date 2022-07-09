Yunanistan'da antiemperyalist kampta konuşan Okuyan: NATO'ya karşı buradayız

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütü Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) bu yıl Volos'ta düzenlediği 31. Antiemperyalist Kamp başladı.

Kampın açılışında KKE Genel Sekreteri Dmitris Kutsumbas, İspanya Komünist İşçi Partisi Genel Sekreteri Astor Garcia, Meksika Komünist Partisi Birinci Sekreteri Pavel Blanco Cabrera ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan birer selamlama konuşması yaptı.

Kampın emperyalist sistemdeki gelişmelerin çok kritik bir anında yapıldığını dile getiren Okuyan "Kapitalistler daha fazla kâr edebilsin diye işçileri bölmekten başka mantıklı bir açıklaması olmayan emperyalist savaşlara karşı durmak için buradayız. NATO'ya karşı buradayız. Onların üslerine, silahlarına ve kanlı planlarına karşıyız. Gençliğimizin emperyalist örgütlerin piyonu olmasına karşıyız" dedi.

Dün dört kardeş komünist partinin yaptığı toplantıya da değinen Okuyan "Tavizsiz bir devrimci strateji için verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve partilerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli adımlar attık. Umuyorum ki bu toplantının sonuçları ve buradaki anti-emperyalist etkinlik, açılacak mücadelenin yeni cepheleri için size daha fazla enerji ve ilham verecektir" diye konuştu.