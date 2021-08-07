Yunanistan yangınlarının beşinci günü: Tahliyeler devam ediyor

Cumartesi günü Yunanistan'ın dört bir yanındaki orman yangınları beşinci gününe girdi. Yüzlerce kişi başkentin doğusundaki Evia adasından feribotla tahliye edildi.

Atina'nın eteklerindeki Parnitha Dağı'nda çıkan yangın, Perşembe gününden bu yana binlerce insanı bölgeyi tahliyeye zorladı.

Şiddetli rüzgarlar yangını bir gecede Thrakomadones kasabasına itti ve burada yerleşim yerleri yandı. Sakinlere tahliye emri verilmişti ve herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Atina'daki ana yangın kontrol merkezini ziyaret ettikten sonra konuşan Başbakan Kiryiakos Miçotakis, "kâbus gibi bir yaz" nitelendirmesinde bulundu ve hükümetin önceliğinin "her şeyden önce insan hayatını korumak olduğunu" ekledi.

Yunanistan 30 yılı aşkın süredir Güney Avrupa'da görülen en kötü sıcak hava dalgasıyla boğuşmaya devam ederken ülkenin birçok yerinde orman yangınları patlak verdi, ormanlık alanları delip geçti, evleri ve işyerlerini tahrip etti ve hayvanları öldürdü. Sıcaklıklar tüm hafta boyunca 40 santigratın üzerindeydi.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), bu haftanın başlarında, Akdeniz'in, bölgede daha fazla yangın ve duman kirliliği riski oluşturan bir sıcak hava dalgasıyla birlikte bir orman yangını noktası haline geldiği konusunda uyardı.

Yunanistan'da, Kıbrıs, Fransa ve İsrail'den gelen takviyeler de dahil olmak üzere 700'den fazla itfaiyeci, ordu ve uçakların yardımıyla Atina'nın kuzeyindeki yangınla mücadele sürüyor.

Yunanistan'ın en büyük ikinci adası olan Evia'da çıkan yangınlar, Eğriboz Körfezi'nin bir ucundan diğer ucuna, Ege Denizi'ne doğru ilerliyor. Alevlerin kıyıya ulaşması ve gökyüzünün kırmızıya dönmesi nedeniyle Cuma günü geç saatlerde Evia'daki Limni kasabasından yüzlerce kişi feribotla tahliye edildi.

Evia'da 600'den fazla kişi deniz yoluyla tahliye edilmek zorunda kaldı. Şiddetli orman yangını Agia Anna köyünün yolunu kapatarak sakinlerin yolunu kesmişti.

Yetkililer, son 24 saat içinde Yunanistan genelinde 400'den fazla orman yangınıyla mücadele etti. En büyük yangınlar hâlâ Atina'nın kuzeyinde, Evia'da ve Mora Yarımadası'nda Mani, Messinia ve ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı yer olan antik Olympia'da devam ediyor.

Yangından etkilenenlere hükümet tazminat ödeyecek

Yetkililer, Cuma günü elektrik direği tarafından yaralanan bir kişinin öldüğünü ve en az dokuz kişinin de yaralandığını söyledi.

Miçotakis, hükümetin yangınlardan etkilenen insanlara tazminat ödemeyi planladığını ve yanan araziyi yeniden ağaçlandırma alanı olarak belirleyeceğini söyledi.

Yangınlardan etkilenen haneleri ve işletmeleri destekleyecek tedbirler Perşembe günü hükümet tarafından açıklandı. Bunlar arasında hane halkının temel ihtiyaçları için yardım, vergi yükümlülüklerinin askıya alınması ve emlak vergisi muafiyeti yer alıyor.

Etkilenen işletmeler ve bireyler için tüm ödenmemiş, tasdikli ve vadesi geçmiş vergi yükümlülüklerinin ödemeleri altı ay boyunca askıya alınacak. Yangınlardan etkilenen bölgelerde bulunan şirketler için ödeme planları ve sigorta primlerinin askıya alınması da başlatılıyor.

Ana ikametgahı etkilenen hanelere temel ihtiyaçları karşılamak için 600 avrodan başlayan mali yardım verilecek. Binaların restorasyonu için de yardım sağlanacak.

Atina'nın kuzeyindeki banliyölerde yaşayanlar, alabildikleri birkaç eşyayla aceleyle ayrılmak zorunda kaldılar.

Yangınlar doğuda Kechries, Rovies ve Limni, batıda Agia Anna, Kryoneritis, Milies ve Vassilika gibi köylerde var.

Salı öğleden sonra Evia'da patlak veren yangın, yüzlerce evi ve 30 bin hektardan fazla ormanı yok etti.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, 32 yerleşim yerinin ihtiyati tahliyesi çağrısında bulundu