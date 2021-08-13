Yunanistan yangınların ardından kabine değişikliği yaptı

Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis, büyük orman yangınlarının ardından bakanlık ekibinde küçük bir değişiklik yaptı.

Şimdiye kadar ekonomi politikasından sorumlu Bakan olan Hristos Triyantopulos, devlet yardımı ve doğal afetlerden kurtarma konularında başbakan yardımcılığına atandı.

Hristos Skertsos, devlet bakanlığını devralmak üzere başbakan yardımcılığı görevinden ayrılacak.

İyoannis Oykonomu, temsilcisi olduğu Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'ndan hükümet sözcüsü olmak üzere ayrılacak. Aristoteliya Peloni sözcü yardımcısı olarak kalacak.

Oykonomu'nun yerine, şimdiye kadar dijital yönetişim bakan yardımcısı olarak görev yapan Giyorgos Stiliyos geçecek.

Stiliyos 'un Dijital Yönetim Bakanlığı'ndaki görevi, şimdiye kadar başbakan yardımcısı olan Theodoros Livaniyos tarafından doldurulacak.