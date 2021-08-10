Kemal Okuyan'dan 'Yunanistan'a uçak göndeririz' açıklamasına tepki

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bakan Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'deki yangınların söndürülmüş olması durumunda "Yunanistan'a uçak göndermeye hazırız" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Okuyan, bu sözlerin sorumluluk sahibi bir insanın edebileceği sözler olmadığını dile getirdi, "Önümüzdeki bir ay boyunca Türkiye'de ciddi bir orman yangını riski olduğu ortada. İzmir, Çanakkale gibi kentlerde ciddi bir yangın riski olduğu söyleniyor, çünkü nem oranı çok düştü, sıcaklar yüksek. Bu risk varken uçak yollayamazsınız hiçbir yere, üstelik uçağınız yok ya da var kullanamıyorsunuz" dedi.

Türkiye'deki kamu kaynaklarını toplumun, çevrenin çıkarına kullanmayan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Okuyan, "Türkiye'de uçak var, ülkenin uçak alabilecek gücü var. Bunu saraya, bakanlara uçak alırken görüyoruz" diye konuştu.

Okuyan, değerlendirmesine şöyle devam etti: "Bakanın açıklamasına tek cümleyle yanıt vereceğim, 'halkımızı aptal yerine koymaktır ama unutmasınlar bu halk aptal değil.' Türkiye'de insanlar giderek daha fazla uyanmaktardır. Bu kadar tuhaf bir açıklama yapan iktidarın bir gün bile bu ülkede iş başında, yönetimde kalmaya hakkı yoktur".