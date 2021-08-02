Yunanistan: Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz'da "Türk dostum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradım, kendi seçim bölgesi olan Antalya'da çıkan yangınlardan dolayı duyduğum samimi üzüntülerimi dile getirdim ve kendisine Yunanistan'ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı. Başka bir yardım talebi gelirse de göndermeye hazır olduklarını belirten Yunanistan, Türkiye'den teşekkür dışında olumlu bir yanıt gelmediğini aktardı.

Türkiye'deki yangınlarla ilgili haberler Yunan basınında da takip ediliyor. Yunan basınında yer alan haberlerde havadan söndürme araçlarının yetersiz kalması üzerine Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden yardım talebinde bulunduğu ancak Yunanistan'dan gelen teklifleri yanıtsız bıraktığına yer veriliyor.