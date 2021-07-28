Yunanistan ülke nüfusunun yarısından fazlasını tamamen aşıladı

Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias Çarşamba günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 5 milyondan fazla kişinin Covid-19'a karşı tam aşılandığını söyledi.

Kikilias, şu anda aşılanan sayısının 5 milyon 44 bin 409 olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın nüfusu 10 milyona yakın.

Pazartesi günü Yunanistan, 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarıyla aşılanabileceğini söyledi ve vakaların artması üzerine bu ay başlayan gençlerin aşılanma çaklışmalarını genişletti.

Yunanistan hükümeti, ülkedeki 18-25 aralığındaki gençlere Covid-19'a karşı en az bir doz aşı olmaları durumunda 150 avroluk bir kart vermeye başlamıştı. Söz konusu kart, uçak ve vapur biletleri, otel rezervasyonları, müzik, tiyatro, sinema, müze ve arkeoloji alanı gibi seyahat ve eğlence masraflarını kapsıyor.