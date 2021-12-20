Yunanistan, Türkiye sınırına çektiği duvarı genişletmek için AB'den yardım istiyor

Yunanistan hükümeti, 2022'de ülkenin Türkiye sınırı boyunca inşa edeceği duvarı genişletmek için AB fonlarına yönelik talebi yenileyeceğini açıkladı. Hükümet, göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan girmesini durdurmayı amaçlayan gözetim ağını genişleteceğini kaydetti.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Takis Theodorikakos, Polonya-Belarus sınırında son zamanlarda yaşanan krize atıfta bulunarak, "AB'ye komşu bazı ülkelerin üye ülkeler üzerinde siyasi baskı uygulamak için göçü kullanmaya devam etmeye devam edeceklerini" söyledi.

Cuma günü düzenlenen ve Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan parlamento brifingi sırasında Bakan Theodorikakos, "Bu tür tehditlerin devam etmesini beklemek için her türlü nedenimiz var" dedi.

Yunanistan hükümeti kısa süre önce Türkiye sınırına 26 kilometrelik bir çelik sınır duvarı ördü.

Theodorikakos, "Kendi sınırlarımızdaki güvenliğin AB'nin güvenliğiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz" derken sınır duvarlarının "normalde ulusal hükümetler tarafından finanse edildiğini" de sözlerine ekledi ve AB'den fon istemeyi gündeme getirdi.

Yunanistan hükümet verilerine göre şimdiye kadar duvar ve tespit ağı, Yunanistan-Türkiye kara sınırında 143 binden fazla geçişi önledi.